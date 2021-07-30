Nakdi destek açıklaması! Para yardımı...

Para desteği ile ilgili uyarı yapıldı. İşte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in paylaşımı:
“Manavgat’a yardım kampanyası” adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.
“Manavgat’a yardım kampanyası” adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. #Manavgat pic.twitter.com/sjIka06eHO— Şükrü Sözen (@sukru_sozen) July 30, 2021