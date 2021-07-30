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Nakdi destek açıklaması! Para yardımı...

30 Temmuz 2021 Cuma - 11:25 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 12:02

Para desteği ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Belediye başkanı vatandaşları uyardı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından belediyenin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler" dedi.


Para desteği ile ilgili uyarı yapıldı. İşte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in paylaşımı:
 
“Manavgat’a yardım kampanyası” adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.
 
 

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