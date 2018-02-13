Nagihan Karadere kimdir? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Survivor yarışmasının en gözde yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu. İşte Nagihan Karadere hakkında merak edilen tüm bilgiler...

Nagihan Karadere hırslı ve mücadeleci yapısıyla en fazla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor 2018 All Star kadrosunda bulunan Nagihan Karadere'nin hayatını sizler için derledik. İşte Nagihan Karadere kimdir? sorusunun yanıtı...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere (d. 27 Aralık 1984; Kadirli Osmaniye ) Türk atlet. 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğmuştur.

Kariyeri

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8 'de yayınlanan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı Kıbrıs 'taki çeyrek finalde beşinci oldu.

Özel hayatı

Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.