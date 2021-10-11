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Nagihan Karadere ilk kez açıkladı! Bomba itiraf, Survivor All Star...
Milli atlet Nagihan Karadere, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda 'All Star' formatında yapılacağını açıkladığı, 2016 ve 2018 yıllarında mücadele ettiği fenomen yarışma 'Survivor' hakkında konuştu.
'3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı geçtiğimiz akşam İstanbul’da düzenlendi. Kozyatağı Hilton Oteli’nde gerçekleşen davete; Erhan Yazıcıoğlu, Umut Akyürek, Nagihan Karadere ve Gonca Kakar gibi ünlü isimler katıldı.