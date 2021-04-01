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Nagehan Hanım hastanelik oldu!

01 Nisan 2021 Perşembe - 12:29 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 12:29

Gelinim Mutfakta 673. Bölümde Nagehan Hanım, önceki bölümde yaşanan tartışmadan sonra hastanelik oldu!


672. Bölümde, çeyrek altın krizi büyük tartışmaya sahne olmuştu. Fatma Hanım, gelini Esra'nın kendisine hediye ettiği 4 çeyrekten br tanesini Nagehan Hanımın torununa takmıştı. İlk önce Esra bu duruma büyük tepki göstermiş sonra da Seda, kaynanası Nagehan Hanıma yüklenmişti. Nagehan Hanım, yaşananlara çok üzüldü ve tansiyonu yükselerek yayın sonrası hastaneye kaldırıldı. Bu bölümde de hastanede olan Nagehan Hanım, tadım ve puanlama için programa geldi. Sonrasında tekrar tedavisi için tekrar hastaneye döndü.
 

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