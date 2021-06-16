Naftali Bennett kimdir? İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett’in hayatı ve siyasi geçmişi!

11 gün süren çatışmaların ardından Pazar günü yemin ederek göreve başlayan Başbakan Naftali Bennett’in ilk emri Gazze’yi bombalamak oldu.

NAFTALİ BENNETT KİMDİR?

Siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak girdi. İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi. Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.

İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savundu. İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.

Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina partisin lideri olan Bennett, bu anlaşmaya göre ilk iki yıl başbakanlık görevini yürütecek. Daha sonra ise son iki yıl için bu görevi Lapid'e devredecek. Sağcı, solcu, merkez ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden İslamcı partilerden oluşan sekiz ortaklı koalisyon hükümetinin bu kadar uzun ömürlü olması zor gözüküyor.



Anne ve babası ABD doğumlu olan Bennett, siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmedi. Bennett, 2012 yılında Yahudi Evi partisinin liderliğine seçildi.

Naftali Bennett, 2013 yılında "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli." sözlerini sarf etmişti.



Batı Şeria'nın "işgal altında olmadığını ve Filistin diye bir devlet bulunmadığını" savunan Bennett, 2018 yılında Yahudi Evi partisinin adını Yamina olarak değiştirmiş ve Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer almıştı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Bennett'in partisi Yamina 7 milletvekli çıkarmıştı.