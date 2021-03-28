Nafaka alamayan Emina Jahovic: 'Yanlış bir şey yapmak istemiyorum'

Mustafa Sandal’dan boşanan Emina Jahovic eski eşine dava açmıştı. Emina Jahovic davayla ilgili konuşmak istemezken "Yanlış bir şey yapmak istemiyorum" dedi.

Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic geçen haftalarda koronavirüsü atlatmış, iyileşir iyileşmez de Bebek’te maskesiz görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı, dün yine Bebek’teydi ancak bu kez tedbiri elden bırakmamıştı.

Önceki hafta Dubai ’ye giden Emina Jahovic’in fiyatları 37 bin ve 17 bin TL olan 2 çantası çok konuşulmuştu. Geçen yıl bir kozmetik markası kuran şarkıcı, henüz para kazanamadığını anlattı.

Emina Jahovic, Mustafa Sandal ’la 10 yıl süren evliliğinden dünyaya gelen oğulları Yaman ve Yavuz’la her yaz olduğu gibi yine tatil için Göcek’e gideceğini söyledi.

“26 aydır nafakamızı ödemiyor” dediği eski eşi Mustafa Sandal’la mahkemelik olan şarkıcı, konuyla ilgili yargı kararını beklediğini ifade etti. Ünlü isim "Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var onların kurulması lazım" dedi. (tv100)