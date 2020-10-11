Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkekler finalinde, kariyerinde 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulanan Rafael Nadal ile dünya 1 numarası Novak Djokovic karşı karşıya gelecek. Nadal Djokovic maçı bugün canlı olarak yayınlanacak. Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın en büyüğü bugünkü Nadal Djokovic maçı sonrasında belli olacak. Peki, Rafael Nadal Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Nadal Djokovic Roland Garros final maçı detayları...

Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) bugün oynanacak tek erkekler finali büyük heyecana sahne olacak. Nadal Djokovic maçının kanalı ve saati belli oldu. 19 grand slam zaferi bulunan Nadal kazanırsa, 20 şampiyonluğu olan Roger Federer’i yakalayacak. Peki, Rafael Nadal Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Nadal Djokovic Roland Garros final maçı detayları...

NADAL DJOKOVİC MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Rafael Nadal ve Novak Djokovic, Roland Garros final maçı 11 Ekim Pazar günü 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Eurosport 1 ekranlarında yayınlanacak. Fransa Açık Tenis Turnuvası ’nın en büyüğü bugün belli olacak. TSi 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırla sayıda seyirci izleme şansına erişecek.

DJOKOVİC REKOR PEŞİNDE

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda seyircinin kortta izleyebileceği maç öncesi Djokovic müthiş bir form grafiği yakalamış durumda; Sırp tenisçi bu sezon 38 maçta sadece 1 kez kaybetti. Nadal ise en çok başarılı olduğu toprak korttaki Roland Garros’ta bu sezon rakiplerine tek set dahi vermedi.

Formda bir sezon geçiren 33 yaşındaki Djokovic, 11 Ekim Pazar günü Nadal'ı yenmesi halinde açık dönemde bütün grand slam turnuvalarında en az ikişer kez şampiyonluğa ulaşan tek isim olacak.

Tüm zamanlarda ise Roy Emerson ve Rod Laver, 4 grand slam turnuvasında da en az ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

NADAL KAZANIRSA FEDERER’İ YAKALAYACAK

19 grand slam zaferi bulunan Nadal kazanırsa, 20 şampiyonluğu olan Roger Federer’i yakalayacak. Djokovic, grand slam’lerde 17 şampiyonluk elde etti.

Nadal, finali kazanması halinde bu başarısını turnuvadaki 100. galibiyetiyle taçlandıracak.

Turnuvada bugüne kadar sadece 2 mağlubiyeti bulunan 34 yaşındaki Nadal, grand slam turnuvalarında 100 galibiyet gören erkeklerde ikinci, toplamda ise beşinci isim olacak.

Erkeklerde Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon'da 100 galibiyete ulaşan tek isim olurken, kadınlarda Serena Williams ve Chris Evert ABD Açık'ta, Martina Navratilova da Wimbledon'da 100 galibiyeti görmüştü.

Dünya klasmanının ilk iki sırasındaki Djokovic ve Nadal, 30 yaşından sonra 5'er kez grand slam şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Finalde kim şampiyonluğa ulaşırsa 30 yaşından sonra tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan sporcu olacak.

Federer'in bu alanda 4 şampiyonluğu bulunuyor.

DJOKOVİC'İN NADAL'A ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki tenisçinin bugüne kadar karşılaştığı 55 maçta Djokovic 29, Nadal ise 26 kez korttan galibiyetle ayrıldı.

Djokovic ve Nadal'ın grand slam turnuvalarındaki 15 randevusunda, İspanyol tenisçi 9 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu.

Açık dönemde dünya 1 ve 2 numaralarının 48 kez karşı karşıya geldiği grand slam finallerinde ise 25 kez klasmanın 1 numarası kupanın sahibi oldu.

ŞAMPİYONA 1,6 MİLYON AVRO PARA ÖDÜLÜ

Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşan sporcu, 1,6 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.