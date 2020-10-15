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Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması: Bu saatten sonra...

15 Ekim 2020 Perşembe - 19:44 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 19:44

İstanbul'da Avcılar açıklarında meydana gelen 3.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." ifadelerini kullandı.


Marmara'da gerçekleşen depremin ardından Naci Görür flaş bir açıklamada bulundu. Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar." dedi.

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İstanbul Avcılar sosyal medya deprem
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