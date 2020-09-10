Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli hangi mevkide oynuyor?

M.Başakşehir, Monaco’dan Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 31 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek. Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." İfadelerini kullandı.

NACER CHADLİ KİMDİR?

Nacer Chadli 1989 yılında Belçika'nın Liege kentinde doğdu. 1998 yılında futbol kariyerinin ilk adımını attı. Standart Liege alt yapısına yazılan sol kanat oyuncusu 2005 yılında MVV Maastricht'in altyapısına transfer oldu. 2007 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Chadli, AGOWW Apeldoorn takımı ile 90 maça çıktı ve 28 gol attı. Ardından 2010 yılında 400 bin Euro bonservis bedeliyle Twente'ye transfer oldu. Twente'de futbolunun zirvesine hızla tırmanan Nacer Chadli 2013 yılında Tottenham'a 8,1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Tottenham'ın 2 sezon boyunca formasını giyen Fas asıllı Belçikalı futbolcu 2016 yılında West Bromwich'e 15,2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Halen küme düşen kulüpte futbol kariyerini devam ettiyor. Aslen Fas asıllı olan Nacer Chadli ilk olarak Fas Milli Takımı'nın formasını giydi. 2010 yılında bir kez özel bir maçta forma giyen Nacer Chadli, 2011 yılında nihai tercihini Belçika Milli Takımı'ndan yana kullandı. Nacer Chadli 2012 Avrupa Şampiyonası, 2014 ve 2018 Dünya Kupası organizasyonlarında yer aldı.

En son Tottenham Hotspur takımında forma giyiyordu, Başakşehir ile anlaştı. Orta saha oyuncusudur.