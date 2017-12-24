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Nablus'taki protestolarda 6 Filistinli yaralandı

AA |  24 Aralık 2017 Pazar - 5:19 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 5:19

Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin ihlallerine tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylarda 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.


 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus’un güneyindeki Yitzhar yerleşim biriminden bir grup Yahudi yerleşimci, Madama köyüne girerek Filistinlilere ait 30 zeytin ağacını kesti.
 
İsrail askerlerinin ise Yahudi yerleşimcilerin ihlallerine tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulunduğu belirtildi.
 
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Madama köyünde çıkan olaylarda 1'i gerçek, 5'i plastik mermiyle 6 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların Nablus'taki Rafidiya Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
 
Nablus kentinin güneyindeki köyler, zaman zaman Yahudi yerleşimcilerin, bölge sakini Filistinlilerin zeytin ağaçlarını gasp etme, kundaklama ve çiftçilere saldırma gibi kışkırtıcı eylemlerine sahne oluyor.

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