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- MYK toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? AK Parti MYK toplantısı gündeminde 4 madde var!
MYK toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? AK Parti MYK toplantısı gündeminde 4 madde var!
09 Kasım 2020 Pazartesi - 14:04 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 14:04
AK Parti MYK toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacak. MYK toplantısındaAzerbaycan'ın Şuşa zaferi, Biden'in ABD başkanı seçilmesi, İzmir depremi sonrasındaki inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.
MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı’nın gerçekleştirilmesinin ardından MYK toplanacak. Erdoğan’ın başkanlık edeceği AK Parti MYK toplantısı masasında 4 önemli konu var.
Toplantıda, Azerbaycan'ın Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtarması, ABD'de Biden'ın başkan seçilmesinin yansımaları, İzmir depreminin ardından yeniden başlayan inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.