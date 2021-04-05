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MYK toplantısı ne zaman 2021? AK Parti MYK toplantısı bugün saat kaçta?

05 Nisan 2021 Pazartesi - 10:34 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 10:34

AK Parti MYK bugün 'bildiri' gündemiyle toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), emekli amirallerin bildirisi üzerine bugün toplanıyor. AK Parti MYK toplantısı bugün saat kaçta?


AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı, emekli amirallerin bildirisi üzerine bugün gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı televizyon programında, "Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız" dedi.

MYK toplantısı bugün saat 18.00’de yapılacak.

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