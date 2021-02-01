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Myanmar ordusu, yönetime el koydu: Myanmar lideri Suu Çii ve Devlet Başkanı gözaltında

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 7:39 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 7:43

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu, ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi.


Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah  saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke  idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.
 
Açıklamada, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı  iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.
 
Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini  açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini  belirtti.
 
Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi  Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Win  Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde  ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltın alındığını açıklamıştı.
 
"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde  hareket etmesini istiyorum." ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de  gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.
 
Ülkede, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile  tartışmalarının sürdüğü sırada Genelkurmay Başkanı 27 Ocak'ta, kanunların düzgün  şekilde uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini açıklamıştı.
 
  
 
 
 
 
 

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