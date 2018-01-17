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Myanmar'da polis protestocuların üzerine ateş açtı: 7 ölü

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 13:45 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 13:45

Myanmar'ın Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin protestocuların üzerine ateş açması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.


Arakan halkı, eyalette Arakan Krallığı'nın kuruluş yıl dönümü  kutlamasına yasak getirilmesini protesto etti.
 
 
Tarihi Mrak-u kentinden yürüyüşe geçen gösterciler bir kamu binasını  yağmaladı.
 
Eyalet yönetiminden Tin Maung Swe, polisin göstericileri uyardığını  kaydetti. Protestocuların polislere saldırması sonucu güvenlik güçlerinin önce  plastik mermi ardından da gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği ifadesini  kullanan Tin, olaylarda 7 göstericinin öldüğünü bildirdi.
 
Protestoya, Arakan eyaletindeki Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar)  dahil olmadı.
 
  

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