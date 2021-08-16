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Myanmar'da maskeli kişiler, trende yolculuk yapan 5 polisi öldürdü

KUALA LUMPUR (AA)  |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 7:18 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 7:18

Myanmar'ın Yangon kentinde maskeli bir grup tarafından trende yolculuk yapan 5 polis silahla öldürüldü.


Myanmar Now gazetesine konuşan tren görevlisi, trenin Yangon'daki bir  istasyonda durduğu sırada maskeli bir grubun polislere ateş açtığını belirtti.  Görevli, saldırganların daha sonra polislerin ekipmanını alarak kaçtığını ifade  etti.
 
Olay yerine gelen Myanmar ordusundan askerler, 5 polisin öldüğünü  belirledi.
 
Askeri yönetim yetkilileri, saldırganların darbe karşıtı silahlı grup  üyeleri olabileceğini kaydetti.
 
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının  ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta  yönetime el koymuştu.
 
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta  olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve  bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
 
Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 971 kişi  hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.
 

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Myanmar polis trende yolculuk yapan 5 polis
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