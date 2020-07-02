Myanmar'da madende kaza: En az 100 ölü!

Myanmar'da bir yeşim taşı madeninde toprak kayması gerçekleşti.
Göçük altında kalan 100 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de toprak altında mahsur kaldığı bildiriliyor.
Olayın yoğun yağışla birlikte ortaya çıktığı, yağış sorası yaşanan torak kaymasından sonra maden işçilerinin göçük altında kaldığı bildirildi.
Yağışın ülkede yaz aylarında gerçekleşen muson yağmurlarından kaynaklandığı söyleniyor.
Myanmar İtfaiye teşkilatı Facebook sayfasından toprak altından 113 cesedin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.
Gelen haberlere göre yoğun yağışın devam etmesi yüzünden arama kurtarma çalışmaları durdurulmak zorunda kaldı.