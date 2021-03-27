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Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 18:17 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 19:01

Myanmar'da bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.


Myanmar'da protestoları takip eden hak grupları, protesto gösterisinin  gerçekleştiği bölgelerden gelen haberlerin ardından bugünkü can kaybı sayısının  100’e ulaştığını bildirdi.
 
Avrupa Birliğinin Myanmar heyeti Twitter’dan yaptığı açıklamada,  Myanmar'da bugün kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nün 76. yıldönümünün "terör ve  onursuzluk günü" olarak anılacağını kaydederek, "Çocuklar da dahil silahsız  sivillerin öldürülmesi savunulmaz bir eylemdir." ifadelerini kullandı.
 
ABD Büyükelçisi Thomas Vajda da "güvenlik güçlerinin silahsız  sivilleri öldürdüğünü" söyleyerek, Myanmar halkının askeri yönetim altında  yaşamak istemediğini belirtti.
 
Myanmar'daki askeri darbe
 
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının  ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta  yönetime el koymuştu.
 
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta  olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve  bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
 
Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere  başlamıştı.
 
Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 380'in üzerinde gösterici  hayatını kaybetti.
 
Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey  hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.
 

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