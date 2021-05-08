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Müzisyen, yazar Ömer Çakıroğlu hayatını kaybetti

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:47 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 18:47

Müzisyen, seyyah, neyzen ve yazar Ömer Çakıroğlu 40 yaşında hayatını kaybetti.


Sakarya'daki evinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi  nedeniyle yaşamını yitiren Çakıroğlu, 1981 yılında Trabzon'un Of ilçesinde  dünyaya geldi.
 
Uzun yıllar Hindistan, Tibet, Afganistan ve İran topraklarında Türk  müziğine dair araştırmalar yapan Çakıroğlu, 2018 yılının kasım ayında kültürel  birikimlerini İzdiham Yayınları'ndan çıkan "Semai Kahvehaneleri" adlı kitabında  bir araya getirdi.
 
Ömer Çakıroğlu kitapta Türk müziğinin, Türk kültürünün ve meşk  hayatının tarihçesini yaşadıkları ve gözlemleriyle okurlara aktardı.
 
"Çay Taşı Çakmak Taşı", "Can Dediğin Bir Kuştur", "Dehri Gezsen"  eserleriyle beğeni kazanan Çakıroğlu'nun vefatına ilişkin AA muhabirine açıklama  yapan şair Bülent Parlak, "Ömer Çakıroğlu, Türk kültürünün Cumhuriyet ile  birlikte unutulmaya yüz tutmuş semai kahvehanelerinin son temsilcilerinden  biriydi. Onunla birlikte 'Semai Kahvehaneleri' kitabını hazırlarken her gün  içtiğimiz çayın neden toplumumuzda, İstanbul özelinde de neden Üsküdar'ın bu  denli önemli olduğunu bir kez daha görmüştüm. Çay meşkin, musikinin, tanışmaların  ve kaynaşmaların resmi içeceğiydi." dedi.
 
Parlak, Çakıroğlu'nun, Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı çok sevdiğini  anlatarak şunları kaydetti:
 
"Yıllarca Hindistan'da, Afganistan'da, İran'da aslında İpek Yolu'nda  Türk müziğinin izini sürmüştü. Üsküdar'daki ofisinde az önce bahsettiğim  coğrafyalardan müzik aleti getirir, heyecanla onları anlatır, vaktinde o  coğrafyada bulunan sanatçıların İstanbul'a gelerek sanatlarını bu müzik  aletleriyle icra ettiğini anlatırdı. Üsküdar'da bulunan Ahenk Semai  Kahvehanesi'ne dünyanın birçok bölgesinden etnik sanatçıları ağırlıyordu.  'Kalenderi' diyordu, kendisine. Çünkü tasavvuf talebesiydi Ömer Çakıroğlu. Onunla  bir Türk subayının Kurtuluş Savaşı'nda esir düştüğü günleri anlatan günlüğü  sahaftan bulmuştuk ve Osmanlıca çevirisini yapmak istiyorduk. Olmadı. Ömer  Çakıroğlu güzel bir insandı, gözü de gönlü de toktu. Dün akşam haberi aldığımda  Ahenk Semai Kahvehanesi'nin önüne gittim. İstanbul da, Üsküdar da, Ahenk Semai de  kapalıydı. Kavuşmak bir dostla artık ahirete kaldı. Ailesine sabır diliyorum.  Allah rahmet etsin."

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Müzisyen Ömer Çakıroğlu yazar
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