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Müzisyen Tansu Atak hayatını kaybetti

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 20:04 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 20:04

Müzisyen Tansu Atak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.


Gölköy Mahallesi'nde oturan Atak, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
 
Atak'ın cenazesi, Gölköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
Çok sayıda sanatçıyla çalışan Atak, 1974'te Grup Lokomotif’i kuranlar arasındaydı.

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Müzisyen Tansu Atak Muğla
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