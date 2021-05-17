Müzik terapisi çocukların duygularını açığa çıkarıyor!

Pandemi sürecinin etkilemediği hiçbir alan yok. Hayatımızın merkezine yerleşen koronavirüs kimi zaman hayata bakışımızı etkilerken kimi zaman yeni kararlar almamız için yeni bir fırsat yarattı. Bu dönemde yaratıcılığını ve üretkenliğini arttıran isimlerden biri Uzman Klinik Psikolog Sare Uçar oldu. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu müziği, terapi seanslarıma entegre eden Uzman Klinik Psikolog Uçar, müzik ve terapinin birleşiminde olumlu sonuçlar aldığını söyledi.
1 yılı aşkın süredir hayatımızın tam merkezindeki koronavirüsün olumsuz etkilerinin yanı sıra, yarattığı fırsatlar birçok mesleki disiplinleri değiştirdi.
ÇOCUKLARLA YAPILAN MÜZİK TERAPİLERİ OLUMLU SONUÇ VERİYOR!
Yıllardır içinde olduğu müziği ve Polonya’dan döndükten sonra terapi seanslarına entegre eden isimlerden biri Uzman Klinik Psikolog Sare Uçar. “Notalar olmasaydı duygularımı, aşklarımı ve korkularımı dile getiremezdim” diyen Uçar, özellikle çocuklarla yaptığı müzik terapilerinin çok olumlu sonuçlar aldığını söyledi.
NOTALARIN VE SÖZLERİN KARŞI KONULAMAZ MUCİZESİ
“Müzik terapisi insanların günlük hayatlarında açığa çıkartamadıkları, gizledikleri ya da söylemekten korktukları duygularını açığa çıkartırken daha önce hiç tanışmadıkları yeni duygularla da tanışmalarını ve barışmalarını sağlıyor. Ben buna notaların ve sözlerin karşı konulamaz mucizesi diyorum” diyen Uçar, bu konuda danışanlarından olumlu dönüşler aldığını vurguladı.
CESARET EDİLMEYEN DUYGULAR AÇIĞA ÇIKIYOR!
Bir dönem ünlü sanatçı Sertab Erener’in vokalistliğini yapan ve hayatının değiştiğini belirten Uçar, ”Her şarkıyı farklı kişiler için söyleyip bestelerim. Dile getirilmeye cesaret edilmeyen duyguların mesajıdır şarkılar. Hayatımızın her anında farklı kişiler tanırız, işte şarkılar da onların ruhlarını görmemizi sağlar. Klinik psikolog olmam insanları ve şarkılarımı yorumlamamda çok şey kattı. İşte tam da bu yüzden 16 yıllık müzik hayatımın birikimlerini Spotify’da çıkan şarkılarımla herkese açtım. Kötü ses diye bir şeyi kabul etmiyorum ben. Her insan şarkı söyleyebilir, her ses özeldir sadece kullanılmayı bilmeyen ses vardır. Fakat şunu açıkça söyleyebilirim, her insan beste yapamaz veya şarkı yorumlayamaz çünkü şakı söylerken yorum yapmak his ve duygusallık gerektirir” diye ekledi.