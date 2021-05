Müzik terapisi çocukların duygularını açığa çıkarıyor!

1 yılı aşkın süredir hayatımızın tam merkezindeki koronavirüsün olumsuz etkilerinin yanı sıra, yarattığı fırsatlar birçok mesleki disiplinleri değiştirdi.

ÇOCUKLARLA YAPILAN MÜZİK TERAPİLERİ OLUMLU SONUÇ VERİYOR!

NOTALARIN VE SÖZLERİN KARŞI KONULAMAZ MUCİZESİ

“Müzik terapisi insanların günlük hayatlarında açığa çıkartamadıkları, gizledikleri ya da söylemekten korktukları duygularını açığa çıkartırken daha önce hiç tanışmadıkları yeni duygularla da tanışmalarını ve barışmalarını sağlıyor. Ben buna notaların ve sözlerin karşı konulamaz mucizesi diyorum” diyen Uçar, bu konuda danışanlarından olumlu dönüşler aldığını vurguladı.

CESARET EDİLMEYEN DUYGULAR AÇIĞA ÇIKIYOR!

Bir dönem ünlü sanatçı Sertab Erener ’in vokalistliğini yapan ve hayatının değiştiğini belirten Uçar, ”Her şarkıyı farklı kişiler için söyleyip bestelerim. Dile getirilmeye cesaret edilmeyen duyguların mesajıdır şarkılar. Hayatımızın her anında farklı kişiler tanırız, işte şarkılar da onların ruhlarını görmemizi sağlar. Klinik psikolog olmam insanları ve şarkılarımı yorumlamamda çok şey kattı. İşte tam da bu yüzden 16 yıllık müzik hayatımın birikimlerini Spotify’da çıkan şarkılarımla herkese açtım. Kötü ses diye bir şeyi kabul etmiyorum ben. Her insan şarkı söyleyebilir, her ses özeldir sadece kullanılmayı bilmeyen ses vardır. Fakat şunu açıkça söyleyebilirim, her insan beste yapamaz veya şarkı yorumlayamaz çünkü şakı söylerken yorum yapmak his ve duygusallık gerektirir” diye ekledi.