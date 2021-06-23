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Müzik kısıtlaması kalkacak mı? Müzik kısıtlaması ne zaman sona erecek?

23 Haziran 2021 Çarşamba - 17:55 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında dile getirdiği müzik kısıtlaması ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, müziğin saat 24.00 ile sınırlandırılmasının kademeli normalleşmenin bir parçası olduğunu belirtti. Demirer, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüklerini belirtti. Peki, Müzik kısıtlaması kalkacak mı? Müzik kısıtlaması ne zaman sona erecek? İşte detaylar...


Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Antalya’da gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Gastronomi Turizm, Ağırlama, Otel, Restoran ve Yatırım Zirvesi FSUMMIT’te konuştu. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Demirer, mekanlardaki müzik kısıtlamasının kalkacağını söyledi.
 
 
MÜZİK KISITLAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK? 
 
Antalya'ya gelmeden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü söyleyen Demirer şu bilgiyi verdi:
 
“Kendisinin de izniyle buradan duyurmak isterim ki, müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın Bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi."
 

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