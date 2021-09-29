Müzik kanser tedavisine bağlı yorgunluğu azaltıyor

Kansere bağlı yorgunluğun kanser tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 90’ında görüldüğünü belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Özellikle hastaneye yatmış hastalarda bu daha da önemli bir sorundur. Bunun tanımı hastayı rahatsız eden, devamlı süren ve hastanın ‘yorgunluk’ diye tarif ettiği durum olarak açıklanmaktadır. Bu durumdaki hastalar daha uzun süre hastanede kalmakta ya da bu hastaların hastaneye tekrar tekrar yatışları gerekmektedir. Bu sıkıntı hastaların günlük aktivitelerini yapmalarına ve sağlık ilintili yaşam kalitelerinin bozulmasına neden olup, sonuç olarak da genel sağ kalımı etkilemektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 60’ı yorgunluk şikayetlerine yapılan müdahalelerin yeterli olmadığını düşünmektedir” dedi.
MÜZİK TEDAVİSİ TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI İÇERİSİNDE UYGULANIYOR
AKTİF MÜZİK TEDAVİSİ KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI YORGUNLUĞU AZALTIYOR
Müziğin hastalara faydalı olduğunu gösteren son çalışmanın New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Araştırma 436 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Bu hastalar kan kanseri, meme kanseri, sindirim sistemi kanseri ve jinekolojik kanserleri olan hastalardı. Bu hastalardan 360 tanesine aktif müzik tedavisi, 76 tanesine de pasif müzik tedavisi uygulanmıştır. Bu tedavi uygulamalarının süresi 20-30 dakika ile sınırlıdır. Sonrasında hastaların yorgunluğu değerlendirilmiştir. Bu çalışmada pasif müzik tedavisine kıyasla aktif müzik tedavisinin daha yüksek oranda hastaların kendisini iyi hissetmesine ve yorgunluklarının azalmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir” şeklinde konuştu.