Müzik kanser tedavisine bağlı yorgunluğu azaltıyor

Kanser hastalarında yorgunluk oldukça sık rastlanan önemli bir sorun olmasına rağmen bu sorunun tedavisine yönelik tedavi yöntemleri oldukça kısıtlı. Yakın zamanda kansere bağlı yorgunluk şikayetiyle hastaneye yatırılan hastalara müzik tedavisi yapılmasıyla ilgili bir çalışmanın sonuçlarını açıklayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “ABD’deki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde 436 hasta ile gerçekleştirilen araştırmaya göre tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde 20-30 dakika uygulanan aktif müziğin, hastaların yorgunluklarının azalmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir” açıklamasında bulundu.

Kansere bağlı yorgunluğun kanser tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 90’ında görüldüğünü belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Özellikle hastaneye yatmış hastalarda bu daha da önemli bir sorundur. Bunun tanımı hastayı rahatsız eden, devamlı süren ve hastanın ‘yorgunluk’ diye tarif ettiği durum olarak açıklanmaktadır. Bu durumdaki hastalar daha uzun süre hastanede kalmakta ya da bu hastaların hastaneye tekrar tekrar yatışları gerekmektedir. Bu sıkıntı hastaların günlük aktivitelerini yapmalarına ve sağlık ilintili yaşam kalitelerinin bozulmasına neden olup, sonuç olarak da genel sağ kalımı etkilemektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 60’ı yorgunluk şikayetlerine yapılan müdahalelerin yeterli olmadığını düşünmektedir” dedi.

MÜZİK TEDAVİSİ TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI İÇERİSİNDE UYGULANIYOR

Müzik tedavisinin, ABD’de Ulusal Kanser Enstitüsü’ne bağlı merkezlerin yaklaşık yüzde 50’sinde tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde kullanıldığını vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhal, “Burada eğitimli müzik tedavisi uzmanları, müzik bazlı uygulamaları tedavi amaçlı kullanmaktadırlar. Bu müzik uygulamaları aktif veya pasif olarak değerlendirilebilir. Aktif müzik tedavilerinde hastalar şarkı söylemekte, müzik enstrümanları çalmakta, şarkı sözleri yazmakta ya da dinlenilmesi için müzik eserlerini seçmektedirler. Bu eserleri seçtikten sonra da şarkıların seçimlerindeki düşünceleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar” şeklinde konuştu.

AKTİF MÜZİK TEDAVİSİ KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI YORGUNLUĞU AZALTIYOR

Müziğin hastalara faydalı olduğunu gösteren son çalışmanın New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Araştırma 436 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Bu hastalar kan kanseri, meme kanseri, sindirim sistemi kanseri ve jinekolojik kanserleri olan hastalardı. Bu hastalardan 360 tanesine aktif müzik tedavisi, 76 tanesine de pasif müzik tedavisi uygulanmıştır. Bu tedavi uygulamalarının süresi 20-30 dakika ile sınırlıdır. Sonrasında hastaların yorgunluğu değerlendirilmiştir. Bu çalışmada pasif müzik tedavisine kıyasla aktif müzik tedavisinin daha yüksek oranda hastaların kendisini iyi hissetmesine ve yorgunluklarının azalmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir” şeklinde konuştu.