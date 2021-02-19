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Müzik grubu solistine uyuşturucudan gözaltı

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 20:39 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 20:40

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, bir müzik grubunun solisti olan Ö.A. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı  yaptığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan Ö.A’nın Üsküdar’daki evine  operasyon düzenledi.
 
Şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu  madde bulundu.
 
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlının işlemleri  sürüyor.
 
Kız arkadaşına 2019’da şiddet uygulayarak, cinsel saldırıda bulunduğu  gerekçesiyle yargılanan Ö.A. hakkında, "silahla kasten yaralama", "basit cinsel  saldırı, "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis  cezası istendi.

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İstanbul operasyon uyuşturucu
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