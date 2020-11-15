Erkan Kolçak Köstendil, dün sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla takipçilerinin gönlünü fethetti. Meslektaşı Cansu Tosun’la iki yıl önce evlenen ve oğlu Marsel’i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, “Maşallah” ve “Nazar değmesin” yorumları yapıldı.
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- Mutlu aile fotoğrafına yorum yağdı!
Mutlu aile fotoğrafına yorum yağdı!
15 Kasım 2020 Pazar - 10:32 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 10:33