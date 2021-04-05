Mutlaka tüketin! Bu besinler kanserden koruyor!

Kanserden korunmada beslenmenin de önemli bir faktör olduğunu söyleyen, Beslenme ve Diyet Uzmanı, Dyt. Havva Kılınç, “Yapılan araştırmalarda posa içeriği düşük bir diyetle beslenenlerde kalın bağırsak kanserlerinin, yüksek posalı beslenen topluluklardan daha sık görüldüğü görülmüştür. Dolayısıyla posalı besinlerin tüketimi arttırılmalıdır. Yetişkinlerde günlük alınması gerekenin minimum posa miktarı 25-30 gramdır” dedi.

Kanser, vücudun herhangi bir yerinde bazı hücrelerin kontrolsüz çoğalarak belirli işlevi olan hücreleri yok etmesiyle oluşan hastalıktır. Kaliteli yaşamda ve birçok hastalıktan korunmada en önemli gereksinimlerden birinin de sağlıklı beslenme olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç kanserden korunmak için beslenme önerilerinde bulunarak önemli bilgiler verdi.

POSALI BESİNLER TÜKETİLMELİ

Dyt. Havva Kılınç, “Yapılan araştırmalarda posa içeriği düşük bir diyetle beslenenlerde kalın bağırsak kanserlerinin, yüksek posalı beslenen topluluklardan daha sık görüldüğü görülmüştür. Posa tahıl ve kurubaklagillerin dış kısımlarında, sebzelerde ve meyvelerde bulunur. Posalı besinlerin tüketimi arttırılmalıdır. Yetişkinlerde günlük alınması gerekenin minimum posa miktarı 25-30 gramdır. Şeker ve şekerli tatlılar, basit karbonhidratlar (beyaz ekmek, pirinç gibi), hazır meyve suları yerine posadan zengin tam tahıl grubu ekmek, bulgur, kurubaklagil ve meyve-sebzelere yer verilmeli. Günde en 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesi gerekir. Nemli ve sıcak yörelerde iyi saklanmayan yağlı tohumlar, tahıl ürünleri, kurubaklagiller, meyve ve kurutmaları küflenir. Küflerin bir bölümü çeşitli toksinleri üretir. Bu toksinlerin bir bölümü çeşitli toksinleri üretirler” dedi.

A, E ve C VİTAMİNLERİ YETERSİZ OLANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

“Et ürünlerine katılan nitrit ve nitratlar sindirim aygıtında nitrosaminlere dönüşebilir” uyarısında bulunan Kılınç, şöyle konuştu: