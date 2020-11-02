Mutlaka telefonunuzda olması gereken deprem uygulamaları!

Bir deprem veya başka bir doğal afet durumunda bilgi ve iletişim sağlamaya yardımcı olabilecek uygulamalar son günlerde en çok araştırılan konular arasında geliyor. Deprem gibi acil durumlarda yakınlarınıza kısa mesaj göndererek iyi olduğunuzu haber veren ve yerinizi bildiren, internetsiz ortamlarda iletişim kurmanızı sağlayan uygulamalara ilgi arttı. Özellikle de deprem anı ve sonrasında yaşanan iletişim sorunlarında bu uygulamalar etkin olarak kullanılabiliyor. Deprem ve acil yardım uygulamalarını da içeren bu uygulamalardan en az birini telefonunuza mutlaka indirin. İşte her telefonda olması gereken deprem uygulamaları...

Deprem anı ve sonrasında iletişim kurmak, yakınlarınız ulaşmak ve herşeyden önemlisi enkaz altında kalma durumunda dışarı ile bağlantı kurmayı sağlayabilmek amacıyla geliştirilen uygulamalar son günlerde ülkemizde yaşanan depremlerin ardından en çok araştırılan konular arasında geliyor. Akıllı telefonunuza indireceğini bazı uygulamalarda, deprem sonrasında iletişim veya enkaz altında kalmanız durumunda sesinizi duyurmanıza yarayacak bazı özellikler bulunuyor.

Deprem uygulamaları yaşadığınız bölgede 4,5 veya daha büyük bir deprem meydana gelirse ve belirli bir yerde öngörülen sallanma belirli bir yoğunluk düzeyindeyse, sismik sensörlerden hızlı bir şekilde veri almak ve potansiyel olarak etkilenen bölgelere uyarılar göndermek için tasarlanmıştır.

Deprem anında ve sonrasında, yaşanabilecek acil durumlarda yakınlarınıza kısa mesaj göndererek iyi olduğunuzu haber veren ve yerinizi bildiren, internetsiz ortamlarda bile iletişimi sağlayan bu uygulamalardan birini telefonunuza indirmek olası depremler ve acil durumlar için kurtarıcı olabilir. İşte Her telefonda olması gereken deprem uygulamaları

Earthquake

Yaklaşan bir deprem için sizi hazırlıyor. Depremlerin gerçekleşme konumlarını noktasal ve ısı haritası olarak ekrana getiren uygulama, acil durumda iletişim imkanı da tanıyor. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda adım adım talimatlar da verebilen uygulama, size takip etmek istediğiniz şehir veya ülkelerdeki depremleri anında bildiriyor.

BiP

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve tüm operatör kullanıcıları tarafından ücretsiz kullanılabilen BiP uygulamasında yer alan Acil Durum Butonu hem internet üzerinden hem de bluetooth üzerinden çalışabiliyor. Acil Durum Butonu içerisinde yer alan "Yardım İste" özelliğiyle kullanıcılar, ihtiyaç durumunda bluetooth bağlantısı üzerinden 300 metreye kadarki alanda çevrelerinde olan kişilere sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor.

eQuake

Bu da sismik sensör ağları sayesinde depremi erken uyarmaya yönelik geliştirilen bir uygulama. Size yakın bir yerde deprem olduğu anda bildirim gönderiyor. Uygulama içinde olayı daha da iyi kavramak adına simulatör de var.

7TP Erken Uyarı

İnovasyon ödüllü bu uyarı sistemi, fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve cep telefonlarına alarm gönderiliyor. Uyarı, yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman kazandırıyor.

Myshake

Bulunduğunuz yerdeki titreşimleri algılayarak kaydediyor ve size depremin şiddeti hakkında anlık bilgiler veriyor. Tabi ki o esnada telefonun masa gibi düz bir yerde durması gerekiyor.

Last Quake

Sismologlar tarafından geliştirilmiş bu uygulama ise depremleri anında öğrenme, gerekli uyarıları yapma ve yakınlarınızla kısa mesaj sistemiyle iletişime geçmeyi sağlıyor. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri ise deprem alanındaysanız durumunuzu algılayıp sevdiklerinize yine kısa mesaj ile uyarı verebilmesi.

Whistle Deprem sonrası içinde bulunduğunuz bina yıkılır ve enkaz altında kalırsanız, bu uygulama ile arama kurtarma ekiplerinin daha kolay duyabileceği tiz sesleri telefonunuzdan çıkartabilirsiniz. Çok az şarj yiyen bu uygulama ile çok yüksekte ses çıkartabiliyorsunuz. Whistle uygulaması ‘Android' cihazlara indirilebilirken iOS kullanıcıları, AppStore üzerinden Real Whistle uygulamasına erişim sağlayabiliyor.

Firechat

Bu uygulama, kurulan her telefonu baz istasyonu olarak kullanıyor. Birbirine 9 metre yakınlıkta olan her telefon baz istasyonu görevi görerek ağı genişletiyor ve kullanıcıların internetsiz sohbet etmesine imkan veriyor.

Life360 Aile Konum

GPS özelliğini kullanarak bir deprem anında ailenizin ve sevdiklerinizin durumundan lokasyon bazlı haberdar olmanızı sağlıyor. Uygulama içerisinde gruplar oluşturarak ailenizle görüşebilirsiniz. Acil durum tuşu sayesinde de ihtiyaç anında mesajlaşmak ve yardım istemek mümkün.

Bridgefy

Deprem, sel, heyelan gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamalarının başında geliyor. 100 metre çapında Bluetooth üzerinden mesajlaşmayı sağlayan sistem, enkaz altında mahsur kalma gibi durumlarda hayat kurtarabilir.

MeshTalk

Merkezi olmayan bir iletişim teknolojisi olarak nitelendirilen MeshTalk, cep telefonu şebekesi, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 km mesafedeki Oppo cihazları arasında kısa mesajların, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletimini sağlıyor.

Signal Offline

100 metreye kadar internet veya yerel ağ olmadan bire bir ya da grup halinde iletişim kurmanızı sağlıyor. Kısa sinyal, çevrenizdeki kullanıcılara doğrudan wifi üzerinden ses, metin, fotoğraf ve video mesajları gönderebiliyor.

Akut Güvendeyim

Deprem gibi doğal afet durumlarında sizlerin bilgilerini kısa mesaj ile önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor ve güvende olduğunuzu bildiriyor. Bunun dışında, uygulamanın menüsü üzerinden herhangi bir doğal afet anında yapılabilecekler ile ilgili bazı temel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. ‘Güvendeyim’i kullanmak için internete de gerek yok, doğal afet durumunda tek bir butona basılıyor ve konumunuz belirlediğiniz kişiler ile paylaşılıyor.

112 Acil Yardım butonu

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘112 Acil Yardım Butonu' mobil uygulaması, bulunduğunuz konuma ambulans çağırmaya yarıyor. Bulunduğunuz adresi bilmiyorsanız veya sesli olarak 112'ye iletebilecek durumda değilseniz bu uygulama hayat kurtarıcı olacak.