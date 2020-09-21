Müthiş görüntü! 10 dakika içinde havalanıyor ve...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada, "Profesyonellik ve hız onların işi. Onlar, gökyüzündeki Çelik Kartallarımız…" başlığıyla bir video yayınladı.

Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr pilotları; havadan bir tehdit oluştuğunda ve ani hava harekâtı gerektiğinde 10 dakika içinde havalanarak tehdidi bertaraf edebilecek bir kabiliyete sahipler." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, ani hava harekatı gerektiğinde pilotların yaptığı hazırlıklardan kesitlere yer verildi.