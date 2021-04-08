Türkiye'de mutasyonlu virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada etkili olan mutasyonlu virüs ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Uzmanlar mutasyonlu virüsün bulaştırma süresinin daha fazla olduğunu ve karantina süresinin uzatılmasını tavsiye ediyor. Vaka sayılarında görülen artışla birlikte pek çok kişi de Mutasyonlu virüsün belirtileri nelerdir? Mutasyonlu virüsün belirtileri kaç günde ortaya çıkar? Mutasyonlu virüs kuluçka süresi ne? Mutasyonlu virüs karantina süresi kaç gün? sorularını araştırıyor. İşte mutasyonlu virüsün belirtileri...

Son günlerde Türkiye'de mutasyonlu virüs vakalarındaki artış yaşanıyor. Uzmanlar mutasyonlu virüsün yüzde 50 daha bulaştırıcı olduğunu belirten uzmanlar 10 gün olan karantina sürlerinin de 14 olarak uzatılması gerektiğini ifade ediyor. Mutasyonlu virüs yayılımının hızla artış gösterdiği bugünlerde pek çok kişi Mutasyonlu virüsün belirtileri nelerdir? Mutasyonlu virüsün belirtileri kaç günde ortaya çıkar? Mutasyonlu virüs kuluçka süresi ne? Mutasyonlu virüs karantina süresi kaç gün? sorularını araştırıyor. İşte mutasyonlu virüs belirtileri ve dikkat etmeniz gerekenler...

MUTASYONLU KORONAVİRÜS NEDİR? MUTANT VİRÜS NE DEMEK?

Koronavirüste üçüncü dalga yaşanıyor. Hem mutant virüs hem de pandeminin genel seyrinde değişiklikler tespit edildi. Ancak uzmanlar, mutasyonlu virüs ile birlikte vaka sayılarının daha da yükseleceğini iddia ediyor.

Eğer Ramazanda alınacak önlemler tam olarak uygulanırsa hem kurallar hem de orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayacak, bu durum koronavirüsle mücadele sürecine olumlu etkileri olacak.

Son verilere göre ev içi bulaşlarda büyük artış oldu. Koronavirüs vakalarının son günlerdeki semptomları da değişti. Kliniklere başvuruların büyük çoğunluğu hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geliyor. Koronavirüs test sonucu ile COVID-19 teşhisi konuluyor. Geçen yıl tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının vakaların kontrol edilmesinde önemli etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, mutasyonlu virüsle mücadelenin kapanmayla kontrol altına alınabileceğini uyarısı yapıyor.

Covid-19 gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının kuluçka dönemi nedeniyle katlanarak arttığına dikkat çeken uzmanlar, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların her kuluçka döneminde 2 katına ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Baharla birlikte pandeminin seyri de değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı. Hastaların büyük bölümü hapşuruk ve burun akıntısı ile başvurmaya başladı. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi. Mutasyonlu virüs eski virüse göre çok daha bulaştırıcılık özelliğine sahip. Çok az bir virüsle bile insanları enfekte edebiliyor.

-Baş dönmesi

-Bilinç durumunda bozukluk

-Baş ağrısı

-Tam da nedeni belli olmayan semptomlar çok sık görülen belirtiler arasında.

-Boğaz ağrısı

-İshal, mide bulantısı ve kusma gibi gastrointestinal belirtiler

-El ve ayak parmaklarında renk değişikliği

-Cilt döküntüsü

-Tat alma veya koku duyusunun kaybı

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-Konjunktivit

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

CDC'nin belirlediği Covid-19’un göstergesi olabilecek semptomların son listesi şöyle:

- Ateş

- Öksürük

- Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

- Üşüme

- Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

- Kas ağrısı

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Tat ve koku alma kaybı