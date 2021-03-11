Mutasyonlu virüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de mutasyonlu virüs görülen iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mutasyon virüs sayısını açıkladı. Bakan Koca, mutant virüslerin yayılım hızının arttığını belirtirken, 76 ilde 41 bin 488 B.1.1.7 mutantı görüldüğünü ve diğer illerde İngiltere, Güney Afrika, California-NewYork ve Brezilya mutasyon türünün tespit edildiğini aktardı. Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik anlamına gelen mutasyon virüs hangi illerde görüldü ve Türkiye’de mutasyon sayısı ne kadar? İşte, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklama…

Mutasyon virüs sayısı hakkında Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılım hızı artan mutant virüs endişeye neden oluyor. Türkiye’de İngiltere mutantı, Güney Afrika mutantı, California-NewYork mutantı ve bir adet de Brezilya mutantı tespit edildi. Mutasyonlu virüs görülen iller hangileri? Mutasyonlu virüs sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE’DE MUTASYONLU VİRÜS SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen mutasyonlu virüs vakaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'de 76 ilde mutasyonlu virüs görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Koca, şu bilgileri verdi:



"Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mutasyon virüs sayısını açıklarken hangi illerde mutasyonlu virüsün görüldüğünü belirtmedi.

MUTASYON NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;



Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.



RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.



Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.