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Mutasyonlu virüs paniği! Ankara'ya gönderildi!

DHA |  24 Ocak 2021 Pazar - 12:05 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 12:25

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanından alınan numuneler mutasyona uğramış şüphesiyle Ankara'ya gönderildi.


Tunceli'de, bir sağlık çalışanı görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrasında rahatsızlandı. Boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testi yapılan sağlık çalışanın testi pozitif çıktı. Sağlık çalışanı ve temaslı oldukları kişiler karantinaya alındı. Mutasyonu uğramış virüs şüphesi nedeniyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Numunelerin incelenmesinin ardından virüsün, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüsün türü olup, olmadığı ortaya çıkacak.

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Tunceli koronavirüs mutasyona uğramış virüs mutasyon korkusu Ankaraya gönderildi
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