Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir, Türkiye’de kaç ilde, kaç kişide var?

İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu virüs, Türkiye’de de birçok ile sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün 17 kentte görüldüğünü duyurmuştu. Virüs bir haftada 6 kente daha sıçradı. Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23’e yükseldiğini açıkladı. Mutasyon virüsün görüldüğü yerler, Doç. Dr. Sema Turan tarafından yapılan açıklamanın ardından merak edilirken, Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir, Türkiye’de kaç ilde var? gibi sorulara yanıt arayanlar da arttı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23'e yükseldiğini söyleyerek, tedbirli olma konusunda uyardı ve “Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz.” dedi. Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir, Türkiye’de kaç ilde var?

Mutasyonlu virüs Türkiye’de kaç şehirde, kaç kişide var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere mutasyonu sayısının ülkemizde 196 olduğunu bildirdi. Mutasyonlu virüs ile ilgili geçtiğimiz günlerde değerlendirme yapan Koca, 17 şehirde tespit edildiğini açıklamıştı. Kent sayısının 23’e yükseldiğinin açıklaması yapıldıktan sonra Türkiye’de mutasyonlu virüs görüşülen kişi sayısının kaça ulaştığı henüz açıklanmadı.

Mutasyonlu virüs belirtileri

E484K" adlı mutasyon, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir."

-Bulaştırıcılığı daha fazla

-İnsan hücrelerine daha kolay tutunabiliyor

-60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü

-Aşılara karşı daha dirençli