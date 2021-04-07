Mutasyonlu virüs kalp rahatsızlıklarına neden olabiliyor

Türkiye'de son dönemde rastlanan mutasyonlu virüs, artık çocuk ve gençlerde de görülmeye başlandı. Koronavirüsün neden olduğu 'MIS- C' sendromu ise çocuklarda kalıcı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Akademi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzide Kurt, Türkiye’de ilk koronavirüs salgınında çocukların etkilenmediğinin düşünüldüğünü, ancak ikinci ve üçüncü dalgada en çok 0-9 yaş arası çocukların etkilendiğini belirtti. Dr. Kurt, çoğu zaman çocukların farkında olmadan geçirdiği 'Covid-19' sonrası gelişen 'MIS-C' sendromunda da artış yaşandığını söyledi.

VİRÜSTEN 15 GÜN SONRA MIS-C SENDROMU BAŞLIYOR

Dr. Güzide Kurt, şöyle konuştu:

''Hafif ya da bize hiç bulgu vermeden seyreden daha ağır vakaların da olduğunu görmeye başladık. İkinci dalgada özellikle ülkemizde ve dünyada gördüğümüz şuydu; Covid-19 geçirdikten 15 gün veya en fazla da 3 ay sonrasında çocuklarda MIS-C dediğimiz bir sendrom vücuttaki birçok sistemi tutan bir hastalık silsilesi tıp literatürüne girdi. Enfeksiyondan 15 gün sonra çocuklarda şiddetli karın ağrısı, ateş, vücutta döküntüler ellerde ayaklarda soyulma daha ağır vakalarda çarpıntı ve çarpıntıyla birlikte ateşin olduğunu saptadık. MIS-C dediğimiz bu sendromda özellikle dalgalanmaların seyrettiği tepe noktasında çocuklarda daha fazla görüldüğü saptandı. Üçüncü dalgayla birlikte varyant virüsünün çocuklarda daha ağır seyrettiği, kalbi de tuttuğu MIS-C oranlarında artış olduğu çocuklarda yoğun bakıma yatışların arttığı özellikle İngiliz varyantının 0-9 yaş arası çocukları daha fazla etkilediği yapılan araştırmalar sonucu ortaya kondu. MIS- C sendromu vücutta birçok sistemi tutan iltihabi rahatsızlıklar bütünüdür. Özellikle çocuklarda ilerleyen dönemlerde çarpıntı, kalp ritmi bozukluğu, kalp kası iltihabi, kalp yetmezliğine yol açabilir.''

3 ÇOCUK ÖLDÜ

Varyant virüs nedeniyle çocuk ölümlerinin gerçekleştiğini ifade eden Dr. Kurt, şöyle devam etti: