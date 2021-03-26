Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir? Mutasyonlu koronavirüsün farkı nedir? Belirtiler ve risk grubu değişti!

Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? Türkiye genelinde artan vaka sayılarında mutant virüs etkisi konuşuluyor. Konya'da yeni vakaların yarısından fazlasının İngiltere mutantlı olduğu tespit edilirken, Samsun'da mutantlı virüs vakası yüzde 90'ın üzerine çıktı. Öte yandan Mutant virüsü gençler daha ağır geçiriyor. Öte yandan Prof. Dr. Uzun, "Mutasyonlu virüsün yeni belirtilerini görüyoruz. Artık baş dönmesi, bilinç bozukluğu ve baş ağrısı görülüyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride yer alan Konya'da, vaka sayıları artıyor. Samsun'da da aynı şekilde vaka sayıları çok yüksek. Mutasyonlu koroanvirüste, İngiliz varyantında hem belirtiler değişti hem de risk grubun değişti. Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir? Mutasyonlu koronavirüsün farkı nedir?

ESKİ VİRÜSÜN YERİNİ MUTASYONLU VİRÜS ALDI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan, "Yeni vakaların yarısından fazlasında mutasyonlu virüsü tespit ediyoruz. Eski virüsün yerini artık mutasyonlu virüs aldı. Bu virüs daha çok bulaştırıcılık özelliğine sahip. Çok az bir virüsle bile insanları enfekte edebilmekte. Eskisine göre daha fazla tedbir almamız gerekiyor. Pozitif çıkan testlere ertesi gün mutasyon taraması yapıyoruz. İngiltere varyantlı bir virüs varsa bunu söyleyebiliyoruz. Değilse, Brezilya veya Güney Afrika ya da başka bir virüsten şüphelenirsek halk sağlığı kurumuna gönderiyoruz. Konya'da İngiltere mutant virüs oranı oldukça yüksek. Şu an baktığımız testlerin yarısından fazlası İngiltere mutantlı virüs kaynaklı vakalar. Sınırlı bir gevşeme yapıldı ama insanlar bunu gereğinden fazla abarttı.

BELİRTİLER VE RİSK GRUBU DEĞİŞTİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Samsun'daki vakaların çoğu İngiliz varyantı dediğimiz mutant virüsten oluşuyor. Bu varyant virüs önceki pandeminin ilk dönemine göre biraz daha farklı seyrediyor. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var.

Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz" dedi. Samsun Tabip Odası Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Funda Furtun da en yüksek vaka oranına sahip il olan Samsun'da mutasyonlu virüsün yüzde 90'ın üzerine çıktığını, okulların da virüsün yayılmasında etkili olduğunu söyledi.

YENİ BELİRTİ BAŞ DÖNMESİ

'Yeni semptom baş dönmesi ve odak sorunu' Samsun'daki vakaların çoğunun İngiliz varyantı olduğunu belirten Prof. Dr. Uzun, "Mutasyonlu virüsün yeni belirtilerini görüyoruz. Artık baş dönmesi, bilinç bozukluğu ve baş ağrısı görülüyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısında Samsun, üç haftadır zirvede yer alıyor. 13- 19 Mart haftalık verilere göre 100 binde 508,97 vakanın görüldü kentte, uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

"Kentteki vakaların çoğu İngiliz varyantı. Bulaştırıcılığın fazla olduğunu biliyorduk ama klinik olarak da bazı farklılıklar var. Genç hasta sayısı artmaya başladı. Nörolojik semptomları olan hastalar var. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar ortaya çıktı. Samsun'da, Karadeniz'de mutant virüsün fazla olması vaka sayısının artışında rol oynuyor. Sağlık çalışanları 1 kişiyi tedavi ediliyor, o 10 kişi olarak geri dönüyor. Tam kapanma mutlaka düşünülmeli."