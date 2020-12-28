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Mutasyona uğrayan virüs bir ülkede daha görüldü

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 0:16 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 0:16

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali Ürdün'e de sıçradı. Ülkede iki kişi COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne yakalandı.


Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, İngiltere'den gelen 2 Ürdünlüde, mutasyona uğrayan türün görüldüğünü açıkladı.
 
Ubeydat, söz konusu Ürdünlülerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
 
Ürdün Sağlık Bakanlığı, son olarak COVID-19 nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1590 kişide virüs tespit edildiğini, 2 bin 863 kişinin iyileştiğini duyurdu.
 
Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 758'e, vaka sayısı 287 bin 946'ya, iyileşenlerin sayısı 261 bin 514'e yükseldi.
 
İngiltere'de, COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

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