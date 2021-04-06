Mutasyona uğrayan koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre; Baharla birlikte pandeminin seyri değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı. Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir. Günlük 200 bin kişi enfekte oluyor ve bu şekilde devam edersek ramazana en az 60 bin vakayla gireriz." diye konuştu.

Bahar aylarıyla birlikte başlayan üçüncü dalgada, hem mutant virüs hem de pandeminin genel seyrinde değişiklikler saptandı.

Edinilen bilgiye göre, vaka sayısı her gün yüzde 5 oranında artıyor. Bu rakam ikinci dalganın yaşandığı kasım-aralık aylarında günde yüzde 20 civarına ulaşmıştı. Ayrıca, mutant virüs nedeniyle hastalığın bulaşma hızı üçte bir arttı. Vaka sayısının 50 binlerden sonra platoya ulaşması ve ardından gerilemesi bekleniyor.

SEMPTOM DEĞİŞİKLİKLERİ

Ancak bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini iddia ediyor. Hükümette verilere ve gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, iki-üç hafta içerisinde platoya ulaşılabilecek. Ramazan döneminde, hem kurallar hem de orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayacak. Bu yavaşlamanın olumlu etkileri görülecek.

Pandeminin seyri nedeniyle kasım-aralık kurallarına dönülebileceği, tüm illerde hafta sonu yasağının uygulamaya konulabileceği değerlendiriliyor. Verilere göre, ev içi bulaşlarda büyük artış oldu. Vakaların son günlerdeki semptomları da değişti. Kliniklere başvuruların hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğu belirtiliyor. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi.

Kısıtlamalar kaldırıldığında genellikle etkisinin 10-14 gün içinde görülmesi beklenirken, son dönemde etki bir hafta içerisinde ortaya çıkmaya başladı. Hastalık nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların yaş ortalamasının da 50-60 arası olduğu belirtiliyor. Aktif vaka sayının 350 bine dayandığı, test vaka oranının yüzde 20’lere yaklaştığı kaydedildi. Aktif hasta içindeki ağır hasta oranının yüzde 0.70’lerde kalmasının, ağır hasta sayısının azalması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

RAMAZANDA 60 BİN UYARISI

EGE Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vaka sayısındaki hızlı yükselişten endişeli. “Bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü düşünürsek, toplamda ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 enfekte kişi olduğunu söyleyebiliriz” diyen Prof. Dr. Kurugöl Hürriyet’e şunları söyledi:

40 BİN, BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

“Ülkemizde vaka sayıları son günlerde 40 binlerin üzerine çıktı. 84 milyon nüfusu olan bir ülkede günlük 40 bin vaka olması insanlara pek bir şey ifade etmeyebilir ama gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Şimdiye kadar yapılmış araştırmalar ve son olarak 50 ülkenin verilerinin değerlendirildiği çalışma şunu net olarak gösterdi ki, gerçek vaka sayısı test ile saptanan vaka sayısından 5 ila 20 katı daha fazla. Buradan yola çıkacak olursak, ülkemizde 40 bin vaka saptandığına göre, günlük 200 bin kişi enfekte oluyor demektir. Bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü göz önüne alırsak ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var demektir. Bunlardan 1 milyondan fazlası da virüsü taşıdığından habersiz aramızda dolaşıyor. AVM’ye giriyor, metroya biniyor, markete ve hastaneye gidiyor. Çünkü farkında değil. Biz buzdağının sadece üst kısmını görüyoruz.

AŞILAMANIN HIZLA DEVAM ETMESİ GEREK

Bu nedenle insanların bu gerçeği bilerek hareket etmeleri, korunma önlemlerine çok daha sıkı sarılmaları gerekir. Aşılama son günlerde hızlandı. Bunun daha da hızlanarak devam etmesi gerekir. Önlemlerin sıkılaştırılması da şart. Önlemleri sıkılaştırmak için ramazana kadar beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek ramazana en az 60 bin vakayla gireriz. Yoğun bakımlarda doktorlar hastayı seçerek almak zorunda kalırlar. Ölüm sayısı yükselir. Bundan endişe duyuyorum. Şu anda bekleyip görülecek vakit değil, hızla hareket edilecek vakit.”

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1706 oldu.

Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

YURT GENELİNDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ