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Mutasyona uğrayan koronavirüs kabusu! Hızla yayılıyor, dünya alarmda daha ölümcül...
Koronavirüs aşısı ile umutlanan dünyanın üzerine kabus gibi çöken haber İngiltere'den geldi. Bir çok ülkede panik havası gittikçe büyüyor. Türkiye, Hollanda ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Yasak kararı alacan ülkelerin sayısı hızla artıyor. Ancak yeni mutasyon şimdiden yayılmaya başladı bile. İngiltere'den İtalya'ya gelen bir yolcuda, koronavirüsün daha bulaşıcı türüne sahip bir hasta tespit edilmesiyle panik havası gittikçe büyüyor. İşte son dakika haberinin gelişmeleri...