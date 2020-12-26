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Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'ya da sıçradı

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 18:04 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 18:04

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan türüne İspanya'da da rastlandı.


Madrid Özerk Yönetimi Kamu Sağlık Genel Direktörlüğünden yapılan  açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türünden, başkent Madrid'de 4  vaka tespit edildiği bildirildi.
 
Söz konusu vakalardan birinin salı günü Londra'dan geldiği belirtilen  açıklamada, aynı aileden olan diğer 3 vakanın da onunla temas eden kişiler olduğu  bilgisi paylaşıldı.
 
Açıklamada, daha hızlı yayılan Kovid-19'un bu türüyle bağlantılı 3  şüpheli vakanın da bulunduğu kaydedildi.
 
Madrid Özerk Yönetimi Başkanı İsabel Diaz Ayuso, İngiltere'de  mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün belli olmasından sonra Almanya, Belçika,  Fransa, İtalya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hemen İngiltere ile  uçuşlarını askıya almasına rağmen İspanya'nın bu kararı iki gün geç almasını  eleştirdi.
 
Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan  Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine  "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12,  variant 01) ismi verildiği duyurulmuştu.
 
Öte yandan, son günlerde artış gösteren yeni vaka sayıları nedeniyle  Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirilen mahallelere yenilerinin eklendiği  açıklandı.
 
Bu arada, Pfizer-BioNTech'ten alınan Kovid-19 aşılarının ilk bölümü  İspanya'ya ulaştı.
 
 İspanya'da ilk aşının Guadalajara kentindeki bir yaşlı bakımevindeki  yaşlılara ve çalışanlara yarın yapılacağı bildirildi.
 
Sağlık Bakanlığı, pazartesiye kadar 350 bin doz geleceğini duyurdu, bu  miktarın ilk 3 ayda 4,5 milyon olması öngörülüyor.
 
İspanya'da şimdiye kadar 1 milyon 854 bin 951 Kovid-19 vakası tespit  edildi, salgından dolayı 49 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

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