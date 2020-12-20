Mutasyona uğrayan koronavirüs çok sayıda ülkeye sıçradı!

Dünya koronavirüsle mücadelede aşının bulunmasıyla umutlanırken, Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberi dünya medyasının gündemine oturmuş durumda. Bazı Avrupa ülkeleri Britanya'ya uçuşları askıya alırken, üç ülkede daha mutasyona uğrayan koronavirüs vakası tespit edildi. Birleşik Krallık'tan gelen koronavirüs tablosu ise durumun vahametini ortaya koydu.

WHO'nun Avrupa 'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.

ÖLÜ VE VAKA SAYISI İKİYE KATLADI

Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayıı 144 olarak açıklanmıştı.