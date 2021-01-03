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Mutasyona uğrayan korona virüs Yunanistan'a da sıçradı

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 23:15 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 23:15

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Yunanistan'da da rastlandı.


Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden  yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk  vakaların tespit edildiği bildirildi.
 
Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir  İngiliz vatandaşında Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği  belirtildi.
 
Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların karantina oteline nakledildiğini  söyleyerek, yarın yapılması beklenen Kovid-19 Uzmanlar Komitesi toplantısında  salgındaki güncel duruma ilişkin verilerin yanı sıra bu yeni vakaların da  değerlendirileceğini dile getirdi.
 
Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan  açıklamada, ülkede son 24 saatte 390 Kovid-19 vakası ve 36 ölüm kaydedildiği  belirtildi.
 
Yunanistan'da solunum cihazına bağlı Kovid-19 hasta sayısının 421  olduğu açıklandı.
 
Ülkede salgının başından bu yana 140 bin 9 vaka ve 4 bin 957 ölüm  kaydedildi.
 

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