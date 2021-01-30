Mutasyon ne demek, nedir? Mutasyonun görüldüğü iller hangileri, 17 il neresi açıklandı mı?

Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini açıklayan Koca, "17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" bilgisini verdi. Bakan Koca, virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini açıkladı "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum" demişti. Mutasyon ne demek? Mutasyon virüs hangi illerde var?

Mutasyon ne demek?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon; bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelere denilen Mutasyon genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant denir.

Mutasyon hangi illerde var?

Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.

Kaymakam'dan açıklama: tüm tedbirleri aldık

Edremit’in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu koronavirüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz” dedi.

'Mutasyonlu virüs Gaziantep'te görüldü' iddiası

Mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 kişide görüldüğü ileri sürüldü. Mutasyon uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi. Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep’te de görülmesi kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” ifadelerini kullandı.

Varyant ne demek?

Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir. Varyant değiştirme mutasyona uğrama anlamına gelmektedir.

Bir virüs ne kadar çok dolaşır ve çoğalırsa o kadar çok mutasyon oluşarak virüste değişikliğe neden olur. Bu değişiklikler bazen, orijinal virüse kıyasla ortamına daha iyi adapte olan bir virüs varyantına neden olabilir. Bazı mutasyonlar ise virüslerin birtakım özelliklerinde değişime neden olabilir. Örneğin, daha kolay yayılabilir veya daha şiddetli hastalığa neden olabilir hale gelebilirler.