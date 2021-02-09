Mutasyon için yeni düzenleme! Bakanlık harekete geçti, odada tek başına...

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi. Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılacak.

Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonu sona erdirilecek. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilecek. Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olacak, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantina sona erecek.