Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi! Altın fiyatları ne olacak, uzmanlar yorumladı? İşte 21 Aralık güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları, İngiltere'den gelen " koronavirüs mustasyona uğradı" haberleri sonrası ve ABD’deki mali teşvik paketi anlaşması ile birlikte yeni haftaya sert yükselişle başladı. Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, koronavirüsün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talep arttı. Gram altın yeni güne 470 lira seviyesinde başlarken ons altın 1904 dolara çıktı. İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları koronavirüs mutasyonu haberleri ile birlikte haftaya sert yükselişle başladı. Fransa ve Almanya'ya İtalya'da katılırken Brexit görüşmelerinin en hassas olduğu dönemde İngiltere’ye olan uçuşları durduruldu. Avrupa'da yaşanan bu gelişmelere bir ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri bir ekonomiyi desteklemek için planlanan paket üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ons tarafında altın 1.900 doları aştı. Altın fiyatları, yüzde 1,115 yükselerek ons başına 1.902,93 dolar seviyesine ulaştı.

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 470 liradan, çeyrek altın 760 liradan, Cumhuriyet altını da 3,123 liradan işlem görüyor.

UZMANLARIN ALTIN YORUMLARI: ALTIN YÜKSELECEK Mİ, AZALACAK MI?

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını açıkladı.

İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye’ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, koronavirüsün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talebin arttığını görmekteyiz.

Ons altın bugün Asya seansında 1900 seviyesine ulaşırken, dolar endeksinin ise 90,49 seviyesine yükseldiği takip ediliyor.

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1901 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları, Ağustos ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalının üst sınırına (kanal direncine) kadar yükselmiş durumda.

Bu noktada, kanalın üst çizgisine denk gelen 1900 seviyesinin kalıcı olarak aşılması altındaki yükselişin devamı açısından büyük önem taşıyor.

Ons altının 1900 seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde tutunması durumunda söz konusu düşüş kanalını yukarı yönlü kırılacağından dolayı yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir.

Ancak altın fiyatlarının 1900 seviyesi üzerinde tutunamaması durumunda kazançlarını silmesi söz konusu olabilir. Ons altının 1900 üzerinde tutunması durumunda 1912 ve 1920 dirençlerini takip edeceğiz."

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz gün, Fed’in ekonomik toparlanmayı destekleyici açıklamaları dolar endeksinin 90,00 seviyesi altındaki zayıf görünümü ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin altında gelen ekonomik veriler ve teşvik paketi beklentileri zaman zaman yükseliş için ivme kazanmasına neden olmuştu.

Haftanın son işlem gününde ise dolar çevresindeki toparlanma sinyallerine ek olarak, ABD on yıllık tahvil faizlerindeki sınırlı artış değerli metalde baskılara neden olurken, ABD - Çin arasında süren gerginlik ve ABD teşvik paketi beklentileri aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1900 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1890, 1882 ve 1874 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI