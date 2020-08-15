Mutancana nasıl yapılır? Mutancana tarifi ve yapılışı

Mutancana Osmanlı mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. Fatih Sultan Mehmet'in iftarda mutancana yemeğini çok sevdiği biliniyor. Osmanlı sarayından çıkan kuzu eti ve meyvelerle yapılan mutancana Osmanlı Muftağı'nın zenginliğini gösteren en iyi örneklerden. Peki, mutancana nasıl yapılır? İşte mutancana tarifi ve yapılışı...

Fatih Sultan Mehmet’in çok sevdiği iftar yemeği et, bal, tarçın gibi değişik malzemelerden yapılan 'mutancana' Osmanlı Mutfağı'nın en tanınmış yemeklerinden. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların iftar sofralarında yer alan mutancana, Osmanlı mutfağında padişahların yediği yemekleri tatmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yemeklerden biri.

Peki, Mutancana nasıl yapılır? Osmanlı padişahlarının iftar sofralarını, yemeklerini ve tatlılarını denemek istiyor, padişahların iftar sofrası nasıldı diye merak ediyorsanız işte evde kolayca hazırlayabileceğiniz mutancana tarifi ve yapılışı...

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler;

800 gram kuzu eti

100 gram arpacık soğan

50 gram badem

50 gram kuru kayısı

30 gram üzüm

50 gram kuru erik

50 gram kuru incir

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

Tuz

2 su bardağı ılık su

2 çay kaşığı sumak

MUTANCANA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencerede eritip kuşbaşı doğranmış etleri içine ekleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar karıştırarak kavurun. Soğanları yemeklik doğrayıp etlere ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ilık suyu ekleyip kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin. Bu esnada bademleri haşlayıp kabuklarını soyun. İncirleri ve kayısıları ince ince doğrayın. Badem, incir ve kayısıyı ayrı bir tavada soteleyin. Üzüm, erik, bal, sumak ve tuzu ete ekleyip 5 dakika daha pişirin. Eti tabaklara bölüştürüp üzerine meyveli bademden ekleyip sıcak servis edin. Afiyet olsun…