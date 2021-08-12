Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçedeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çıktı. Bir depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer depolara sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye 5 itfaiye aracı ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 3 arazöz sevk edildi. Yangın, çevredeki ormanlık alana ve yakındaki Mut Devlet Hastanesi'ne sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 6 deponun hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),(DHA) | 12 Ağustos 2021 Perşembe - 7:35 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 7:35