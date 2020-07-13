Müşterilerden yoğun şikayet geliyordu! BDDK'dan bankalara ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) corona virüs salgını döneminde bankalara yönelik şikayetlerin ardından harekete geçti. BDDK mayıs ayından itibaren müşterilerine kolaylık sağlamayan bankalara yaklaşık 330 milyon lira idari para cezası verdi.

BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara yönelik şikayetler üzerine mayıs ayından beri bankalara yaklaşık 330 milyon lira idari para cezası verdi. Şikayetler arasında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması başı çekti.

Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz kullandırılmaması da BDDK 'ya gelen şikayetler arasında yer aldı. Güçlü teminatları ve kredi notu olduğu halde müşterinin kredi talebinin gerekçesiz reddedilmesine de ceza kesildi.

BDDK geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: