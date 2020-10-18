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Müşteri ve market çalışanı arasında ‘soda’ kavgası

İHA |  18 Ekim 2020 Pazar - 19:42 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 19:42

Eskişehir'de marketten aldığı maden suyunun az olması nedeniyle müşteri ve iş yeri çalışanı arasında kavga çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir marketten aldığı maden suyunun az olması nedeniyle A.Y. ile market çalışanı İ.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle iş yeri çalışanı A.Y.’nin yakasından tutup vurmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları alarak karakola götürdü.
 
Öte yandan şahıslardan alınan ifadelerde, A.Y. şikayetinden vazgeçtiğini belirtirken, şüpheli İ.D. ise, kendisine yapılan suçlamayı kabul etmedi.

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Eskişehir maden suyu kavga
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