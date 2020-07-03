Mustang’ın şanzımanını Transit’e taktılar

Ford, sektöre yön veren ve Türkiye’nin en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli Transit’i yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonu ile müşterilere sunuyor. 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade 170 PS arkadan çekişli dizel motor ile sunulan yeni 10 vitesli otomatik şanzıman, daha fazla dayanıklı, yüksek performans ve 2.800 kg’a kadar çekme kapasitesine sahip.Ford mühendislerinin geliştirdiği yeni şanzıman, daha önce 2020 Uluslararası Yılın Pick-up'ı (IPUA) Yeni Ford Ranger ve F150 pick-up'ların yanı sıra Ford’un ikonik spor otomobili Mustang gibi çeşitli modellerde kullanıldı ve kendini kanıtlamayı başardı. Şimdi Transit’le birlikte sunulan, daha geniş ve büyük araçlarda işletmeler için yakıt ve bakım maliyetini en aza indirecek şekilde tasarlanan 10 vitesli otomatik şanzıman, motorun performanstan ödün vermeden en verimli kombinasyonla işlevini yerine getirmesine imkan sağlıyor. Sürücüler, işletmeler ve filolar için işletme maliyetlerini en aza indiriyor.

Yakıt verimliliği ve dayanıklılık için tasarlandı

Daha fazla dişli oranına sahip yeni 10 vitesli tasarım, Transit'in 170 PS 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade motorun yüksek verimliliğine en uygun performansı sunarken, sürücü tepkilerine daha duyarlı bir sürüş deneyimi yaratıyor. Gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme özelliği, şanzımanın değişen yol koşullarına uyum sağlamasına imkan tanıyor, şehir içi yoğun dur-kalk trafik, arazi, yokuş gibi değişken koşullarda performans ve yakıt verimliliği açısından optimum vites seçimini mümkün kılıyor.10 vitesli otomatik şanzıman, Transit'in sürüş dinamiklerine ve teknolojilerine paralel, maksimum yakıt tasarrufu için Otomatik Başlat-Durdur (Start-Stop) özelliğiyle birlikte çalışacak şekilde geliştirildi. Yeni şanzıman, çok yavaş hızlarda ve aracın hareket etmeden durduğu anlarda dahi, kolay hızlanma ve kalkış imkanı sağlayabiliyor.