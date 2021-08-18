Müstakil konuta ilgi arttı!

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ocak-haziran döneminde arttı. Yılın ilk 6 ayında 63 bini aşkın bina için ruhsat alınırken, bu ruhsatların içindeki müstakil konut sayısı dikkat çekti. Ruhsat verilen müstakil konut sayısı pandeminin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156.6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Haziran 2021 dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 88.4, bunların yüzölçümü yüzde 45.3, değeri yüzde 93.7, daire sayısı yüzde 49.8 arttı.

328 BİN YENİ KONUT

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre Altı aylık dönemde 63 bin 401 bina ve 328 bin 42 daire inşası için ruhsat alındı. Geçen yılın aynı döneminde ise ruhsat verilen bina sayısı 33 bin 653, daire sayısı ise 219 bin olmuştu. Ocak- Haziran 2021 döneminde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 65.4 milyon metrekare oldu. Bunun 38.5 milyon metrekaresi konut, 14.4 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 12.5 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti. Kullanım amacına göre 47.1 milyon metrekareyle en yüksek payı, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 4.8 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

TÜKETİCİLER YÖN VERDİ

Ruhsat verilen yapıların detayları incelediğinde özel sektörün müstakil konut inşasına yoğun ilgi gösterdiği görüldü. 2019 yılının ilk yarısında 6 bin 868 adet ‘bir daireli ikamet amaçlı bina’, yani müstakil konut için ruhsat alınırken, 2020’de bu rakam yaklaşık 9 bin oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise yüzde 156.6 artışla ruhsat alınan tek daireli bina sayısı 23 bin 164’e çıktı. Konut, ofis, otel, hastane, depo gibi tüm yapı türleri içinde müstakil konutların aldığı pay geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 4’ken bu yılın aynı döneminde yüzde 7.4’e yükseldi. Pandemi ve depremlerin etkisi ile tüketicilerin konuttan beklentileri değişmiş, az katlı ve müstakil konutlara talep artmıştı. Rakamlar da gösteriyor ki tüketicilerin talepleri gayrimenkul firmalarının yeni konut imalatına yön verdi.

RUHSATTA YAZLIK EV ETKİSİ

Geçen yıl yaz aylarında kamu bankaları konut kredi faizini tarihin en düşük seviyesine çekince konut piyasası hareketlenmiş, yılın tamamında pandemiyle rağmen yaklaşık 1.5 milyon konut satışı ile rekor kırılmıştı. Stoklarda meydana gelen bu azalma yeni ruhsat alımlarını hızlandırdı. Ruhsat verilen binaların illere göre dağılımına bakıldığında da en fazla ruhsat 6 bin 322 bina ile İstanbul için alındı. İstanbul’u 4 bin 612 ile İzmir, 3 bin 687 ile Muğla, 2 bin 849 ile Antalya, 2 bin 395 ile Kocaeli takip etti. Böylece yazlık evlere olan talep ruhsatlara yansımış oldu.

İLK 6 AYDA İSKÂN SAYISI DA ARTTI

BELEDİYELERCE verilen yapı kullanma izin belgelerinde (iskân) ise bina sayısı yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19, yüzölçümü yüzde 3.3, değeri yüzde 37.7, daire sayısı yüzde 3.4 artış kaydetti. Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 57.1 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 31.8 milyon metrekaresini konut, 13.6 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 11.7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu. Kullanım amacına göre 42.3 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 3 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.