Mustafa Varank robot müjdesi mi verdi? Twitter’da paylaşılan videoda 29 Ağustos 15.30 ayrıntısı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı twitter üzerinden merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Bakan Varank paylaşımında 29 Ağustos saat 15.30’u işaret ediyor. Mesajla bilikte paylaşılan videoda karanlık bir koridorda iki gözün yaklaştığı görülüyor. Gözlerin yaklaşmasıyla bir robota ait siluet beliriyor. Videonun paylaşımının ardından vatandaşlar 29 Ağustos 15.30’da robot müjdesi mi verilecek, sorularını sormaya başladı.

Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar dolar metreküplük doğal gaz rezervi müjdesinin ardından, enerji alanından sonra Türkiye teknoloji alanında da önemli bir gelişmeye mi sahne olacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan gece saatlerinde sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı.

Videoda karanlık bir kolidordan parlak iki nokta yaklaşıyor. Göz olduğu anlaşılan iki nokta yaklaşırken, beraberinde metallerin birbirine değmesiyle çıkan o sesler duyuluyor. Noktanın daha çok yaklaşmasıyla bir robot olduğu anlaşılan bir silüet ortaya çıkıyor. Silüetin köpeği andıran bir robot olduğu alınan görüntünün aydınlatılmasıyla anlaşılıyor.