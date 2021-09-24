Mustafa Uslu'nun eski eşine ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu!

Mimar Öznur Dursun, 'Ayla', 'Cep Herkülü: Naim' ve 'Müslüm' gibi çok izlenen filmlerin yapımcısı, eski eşi Mustafa Uslu’ya açtığı nafaka davasını kazandı.

Öznur Dursun ile Mustafa Uslu, beş yıl önce boşandı. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme, yapımcının aylık toplam 12 bin TL iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

İddiaya göre; Uslu, nafaka dışında çocuklarının okul masraflarına ilişkin de eski eşine ödeme yapacaktı. Ancak toplam 40 bin TL'lik ödemeyi yapmadı. Bunun üzerine Dursun, eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

Mustafa Uslu da aleyhine yapılan icra takibini durdurunca eski eşine ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı. Dursun’u haklı bulan mahkeme, Uslu’nun eski eşine faiziyle birlikte 42 bin 653 TL ödemesine karar verdi. Yapımcı ayrıca yüzde 20 icra inkar tazminatı da ödeyecek.